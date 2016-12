EdiTouch, il primo tablet per bimbi dislessici

- La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere, scrivere e talvolta far di conto in modo corretto e fluente. Proprio per i bambini affetti da questo disturbo la startup milanese Digitally Different Srl ha realizzato EDITouch: il primo tablet appositamente studiato a supporto dei bambini dislessici.

Leggere e scrivere sono considerati atti così semplici e automatici che risulta difficile comprendere la fatica di un bambino dislessico. Si calcola che la dislessia riguardi tra il 4 e 8% della popolazione scolastica (fonte Associazione Italiana Dislessia), ma questi bambini - se adeguatamente supportati - possono tranquillamente completare con successo il ciclo di studi.Non si tratta infatti di una deficit intellettivo, di una malattia o di un handicap ma di una differente modalità di funzionamento dei processi mentali dei bambini che i risultano spesso vivaci, creativi e dotati di una intelligenza superiore alla media ma con difficoltà nello svolgere alcune attività di base quali la lettura, l’esecuzione a mente di semplici calcoli, ecc. Proprio per aiutare i bambini affetti da questo disturbo la startup milanese Digitally Different Srl ha realizzato EDITouch: il primo tablet appositamente studiato a supporto dei bambini dislessici.

L'ìdea di un papà

ll progetto è nato come iniziativa personale del papà di un bambino dislessico: non essendo pienamente soddisfatto dalle soluzioni per la dislessia disponibili sul mercato, ha deciso di costruirne una per il proprio figlio. Successivamente l’interesse suscitato dal suo lavoro - unitamente al desiderio di mettere a disposizione di altri ciò che stava aiutando suo figlio - lo ha spinto ad autofinanziare un progetto che potesse fornire una soluzione completa (hardware e software) ad un prezzo paragonabile a quello dei tablet già presenti sul mercato (che però non sono dotati del software specifico per la dislessia).L’interfaccia ed i principali programmi sono stati realizzati con il contributo di logopedisti e ricercatori universitari nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento che costituiscono un Comitato Scientifico che definisce le linee guida per l’evoluzione del tablet. Fondamentali sono stati anche le indicazioni dei genitori di bambini dislessici che ogni giorno cercano di trovare nuove modalità che facilitino lo studio dei loro figli.

Quelli che lo hanno provato

Chi lo ha provato dice che EdiTouch offre funzionalità e strumenti che aiutano e incoraggiano i bambini ad apprendere e comprendere meglio argomenti visti a scuola. Attraverso un meccanismo di parental control l'insegnante, o il genitore, può decidere quali di queste applicazioni siano di immediato accesso al bambino durante il momento di studio riuscendo così a limitare le possibili distrazioni dallo svolgimento dell'attività richiesta. Il suo formato ricorda le dimensioni dei quaderni che i bambini utilizzano già dai primi anni di scuola, infatti è stato pensato per essere utile ai bambini già dalla scuola elementare. EdiTouch non vuole ovviamente sostituire l’importante lavoro riabilitativo, ma è stato pensato per aiutare I bambini dislessici fornendogli i principali strumenti compensativi di cui hanno bisogno rendendoli accessibili in maniera più semplice ed immediata rispetto all’utilizzo tramite PC.

Non solo per i dislessici

EdiTouch e’ ovviamente utilizzabile anche da tutti gli altri bambini per i quali risulta un utile strumento integrativo al modello educativo tradizionale Come sistema operativo è stato scelto Android per la possibilità di customizzare l’interfaccia (grazie alla disponibilità dei sorgenti) e la ricca offerta di programmi disponibili sul market (accessibile solo dopo l’autorizzazione dell’insegnante) La soluzione software su questi tablet è sperimentale ed ancora in fase di sviluppo ma sta dando risultati interessanti nell’utilizzo all’interno della scuola primaria.

Lo scorso settembre Edi Touch è stato presentato all'XI Congresso internazionale su invito della stessa l'Università di San Marino. Si tratta del principale evento internazionale che si tiene ogni due anni e nel quali ricercatori universitari e specialisti di tutto il mondo si trovano per condividere gli ultimi risultati delle loro ricerche. Pur essendo ancora in fase di sviluppo è già possibile acquistare EdiTouch in modalità Early access program che ha anche l’obiettivo di identificare possibili aree di miglioramento (e bug) in modo che possano essere implementate in future versioni del prodotto