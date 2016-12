foto Afp

- Facebook ha perso circa 1,4 milioni di utenti attivi al mese ai primi di Dicembre, stando ai dati riportati da Social Bakers. Mashable.com si chiede se ciò sia significativo, e c’è da domandarselo seriamente soprattutto in un momento in cui i social media sembrano essersi definitivamente affermati come strumento non solo di contatto ma anche di comunicazione e, soprattutto, marketing.