Quando lo smartphone aiuta a studiare

- Iscrizioni online, pagelle elettroniche, registri di classe informatici: la scuola italiana si sta avviando verso un impiego sempre più massiccio delle nuove tecnologie. Ma gli studenti già da tempo le utilizzano per studiare, lo dimostra il successo di portali dedicati come Skuola.net che ogni mese è il compagno di banco di circa 2 milioni di giovani. Da oggi è anche nelle loro tasche: proprio in queste ore viene rilasciata l’App di Skuola.net, che permetterà di consultare oltre 70.000 appunti scolastici e universitari in maniera dedicata da smartphone iPhone e Android.

Un’applicazione totalmente gratuita che nasce per soddisfare l’esigenza degli studenti che hanno bisogno di accedere al patrimonio di conoscenze e di informazioni del sito anche in mobilità: magari quando sono sui mezzi pubblici prima di andare a scuola o pochi minuti prima dell’inizio delle lezioni, per il ripasso dell’ultimo secondo. Non sarà più necessario svuotare zaini e cartelle, con un click sull’App si potrà comodamente consultare la propria “playlist” di appunti preferiti, anche se non è disponibile la connessione ad internet.

Finora gli studenti hanno visto lo smartphone come uno strumento sostanzialmente ludico: solo il 4% di loro, secondo una ricerca di Skuola.net, lo impiega come strumento preferenziale per lo studio, mentre il 44% di loro ammette di utilizzarlo per accedere ai social network durante le ore di lezione. Questa App permetterà a molti di affiancare all’utilizzo social quello educativo: lo confermano le recensioni molto positive che sta ottenendo in queste ore dai principali siti e blog specializzati. Viene infatti definitiva un “must-have” perché nessun prodotto concorrente racchiude in un unico applicativo tutto quello che serve a uno studente, dalle medie fino all’università.

L’accesso gratuito, anche off line, a tutti i 70.000 gli appunti di Skuola.net non è l’unica funzione dell’App. Infatti, permette di essere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo della scuola e dell’università, ma anche di consultare le guide che aiutano a preparare agli esami (da quelli di Terza Media all’Università passando per la Maturità) e a orientarsi in maniera consapevole del percorso di istruzione superiore o universitario. Infine, ciliegina sulla torta i contenuti preferiti possono anche essere scaricati sull’App e consultati anche quando manca la connessione ad Internet.



Per scaricare l’applicazione: http://skuo.la/scarica-app