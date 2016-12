Il web si mobilita e Google ritira dal suo store due applicazioni accusate di razzismo

foto Dal Web 10:01 - Diecimila utenti si sono mobilitati per far rimuovere da Google "Make me asian" e “Make me indian", due programmi di fotoritocco accusati di razzismo. Con il primo bastavano pochi clic per ritrovarsi con occhi a mandorla, colore della pelle giallo e lunghi baffi alla Fu Manchù. Il secondo "offriva" colorate piume sulla testa e volto dipinto. Un insieme di stereotipi, insomma, per trasformarsi a seconda dei gusti in un perfetto asiatico o in un indiano fatto e finito. - Diecimila utenti si sono mobilitati per far rimuovere da Google "Make me asian" e “Make me indian", due programmi di fotoritocco accusati di razzismo. Con il primo bastavano pochi clic per ritrovarsi con occhi a mandorla, colore della pelle giallo e lunghi baffi alla Fu Manchù. Il secondo "offriva" colorate piume sulla testa e volto dipinto. Un insieme di stereotipi, insomma, per trasformarsi a seconda dei gusti in un perfetto asiatico o in un indiano fatto e finito.

Le due applicazioni, disponibili gratuitamente su Google Play fino a qualche giorno fa, sono finite sotto accusa. La protesta per la rimozione ha avuto inizio a metà dicembre, quando Peter Chin, un americanodi origine asiatica che vive a Washington, ha dato il via ad una petizione, lanciata sulla piattaforma Change.org , per richiedere al colosso di Mountain View l’eliminazione dei due programmi.



"Se il motto di Google è non essere cattivo, allora perché diffonde questi contenuti?", si domandava Chin che ha poi presentato a sostegno della sua causa una lettera di Eric Schmidt, amministratore delegato di Google, che sottolineava l’effetto offensivo provocato dall’utilizzo di stereotipi.



I vertici del motore di ricerca hanno inizialmente la richiesta, spiegando che non sono responsabile dei contenuti offerti all’interno dello store. Poi, sommersi dalla pioggia di post e dal bombardamento dei social network hanno provveduto alla rimozione delle due applicazione, prima ancora del raggiungimento delle 10mila firme.



Intanto Kimbery Deiss, l'autore dei due programmi apparentemente divertenti, ha pubblicato anche l'equivalente russo e irlandese della app. Le due nuove versioni non prevedono cambiamenti sul volto, ma hanno comunque contribuito ad alimentare la polemica.