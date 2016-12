foto Ansa 09:06 - Il fondatore di Megaupload.com, che gli Stati Uniti vogliono processare per violazione dei diritti d'autore, ha ufficialmente lanciato il nuovo sito web di condivisione di file "Mega", subito preso d'assalto dai naviganti. Dalla Nuova Zelanda, Kim 'Dotcom' Schmitz ha annunciato l'apertura dell'indirizzo mega.co.nz esattamente un anno dopo la perquisizione da parte della polizia della sua proprietà di Auckland. - Il fondatore di Megaupload.com, che gli Stati Uniti vogliono processare per violazione dei diritti d'autore, ha ufficialmente lanciato il nuovo sito web di condivisione di file "Mega", subito preso d'assalto dai naviganti. Dalla Nuova Zelanda, Kim 'Dotcom' Schmitz ha annunciato l'apertura dell'indirizzo mega.co.nz esattamente un anno dopo la perquisizione da parte della polizia della sua proprietà di Auckland.

"Centomila utilizzatori in meno di due ore, 250.000 iscritti, server al massimo della loro capacit…, wow!!", ha commentato euforico Dotcom sul suo account Twitter.



Uno schiaffo agli Stati Uniti che ancora aspettano l'estradizione di Kim Dotcom e dei suoi tre colleghi. "Legalmente non c'è nulla che potrebbero usare per farci chiudere, siamo come Dropbox, Boxnet e altri", facendo riferimento ai popolari siti di cloud storage.



Il sistema Mega, a differenza del precedente, permette agli utenti di autorizzare chi può accedere ai propri contenuti. I file, inoltre, saranno crittografati e sarà quindi impossibile cercarli senza avere un via libera da parte di chi li ha caricati.



Questo vuol dire che i titolari del sito stesso non hanno il controllo di questi file non sapendo cosa gli utenti caricano e quindi non dovrebbero infrangere le leggi sul copyright. Cosa che invece non mette al sicuro gli utenti che invece utilizzano lo spazio messo a disposizione da Mega.