Twitter tace per cinque minuti in ricordo di Swartz. Anonymous contro il Mit per vendicarlo

- Twitter si fermerà per cinque minuti. E' questa la richiesta che hanno fatto i guerriglieri della rete Anonymous per commemorare Aaron Swartz, il co-fondatore di Reddit che venerdì si è tolto la vita. Il social network che cinguetta potrebbe zittirsi alle 18 italiane (mezzogiorno nell East Coast americana) in coincidenza con il funerale del 26enne.Anche la Rete sta rendendo omaggio al giovane genio informatico con #Pdftribute . Migliaia di utenti stanno usando questo hashtag per pubblicare liberamente articoli scientifici, ebook e tesi di laurea coperte da copyright.

Familiari, amici e sostenitori delle battaglie per la libertà del web si sono radunati oggi in una sinagoga di Highfield Park, il sobborgo di Chicago dove Aaron era nato 26 anni fa.

Gli attivisti informatici di Anonymous avevano provato già ieri a ricordare il loro "eroe" Aaron Swartz con un gesto simbolico: hanno preso di mira e parallizato il sito del Massachusetts Institute of Technology con un attacco "denial of service" che ha messo fuori uso il portale dell'università. L'ideatore dei feed Rss e co-fondatore di Reddit, rischiava di finire in carcere per aver scaricato 4,8 milioni di articoli accademici dal sito a pagamento JStor e averli messi gratis in rete.

Questo il messaggio con il quale i pirati informatici hanno rivendicato il loro gesto: ''Se il governo ha contribuito o meno al suo suicidio, l'azione della magistratura contro Swartz è stata una grottesca ingiustizia, una distorsione perversa della giustizia per cui Aaron si batteva''.

Il processo a Swartz sarebbe dovuto cominciare il primo aprile e oggi, come routine in casi di morte dell'indagato, la magistratura di Boston ha chiuso il caso. Se condannato, il giovane genio del web rischiava di scontare oltre 30 anni di carcere e una multa di un milione di dollari. Ma ovviamente Aaron non voleva andare in prigione.

Nuovi particolari sono emersi sulle ultime ore del ragazzo. Due giorni prima di togliersi la vita Aaron aveva appreso che, anche in caso di patteggiamento, sarebbe finito dietro le sbarre. Secondo quanto scrive il "Wall Street Journal", l'avvocato di Swartz, Elliott Peters, aveva discusso la possibilità di un accordo lo scorso autunno con il vice procuratore federale Stephen Heyman. Si era sentito rispondere che Aaron avrebbe dovuto dichiararsi colpevole e che il governo avrebbe insistito comunque per un periodo di detenzione.Peters aveva parlato con Heyman di nuovo mercoledì scorso cercando di trovare un compromesso: il magistrato era stato implacabile.

Così il giovane Swartz non avrebbe retto all'ipotesi di finire agli arresti e ha scelto la via più drammatica. Si è impiccato con una cintura venerdì sera nella sua casa di Brooklyn. Il suo cadavere, appeso a una finestra, è stato trovato dalla compagna Taren Stinebrickner-Kauffman. ''Sapeva che avrebbe dovuto subire una lunga, penosa battaglia legale. Che avrebbe dovuto chiedere aiuto per pagare le spese legali'', ha detto Taren spiegando le ragioni per le quali il giovane, che già soffriva di depressione, negli ultimi tempi vedeva tutto nero.

La famiglia del ragazzo ha dato la colpa del suicidio alla magistratura e al Mit, che non avevano mollato la presa anche quando JStor aveva deciso di non costituirsi parte civile. L'università ha avviato un'inchiesta interna sul ruolo che l'ateneo può aver avuto nel suicidio del Robin Hood del web: in un'intervista il padre di Swartz, Robert, ha definito una ''tragedia'' il fatto che il Mit non avesse fermato l'azione legale nei confronti del figlio.