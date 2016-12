- Lunedi 14 gennaio 2013 debutta “ meteo.it ” il primo sistema multimediale di previsioni meteorologiche attivo su pc, tablet, smartphone e su tutte le reti televisive Mediaset. “Meteo.it” nasce come sito internet meteo giudicato chiaro e affidabile da oltre 7 milioni di utenti che lo consultano online ogni mese collocandolo ai vertici delle classifiche web del settore. Ora Mediaset ha deciso di valorizzare le potenzialità del servizio e trasformare “meteo.it” in un autentico sistema multimediale attivo su tutte le piattaforme.

Online

Il sito è stato completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti: assicura previsioni aggiornate ora per ora e personalizzate per tutti i Comuni d’Italia. Oltre a essere accessibile da pc, “meteo.it” potrà ora essere consultato su smartphone e tablet grazie alle nuove applicazioni scaricabili gratuitamente.

Tv

“Meteo.it” diventa lo spazio - logo, contenuti, studi, meteorologi - di tutte le rubriche di previsioni del tempo Mediaset, in onda sia sulle reti generaliste sia sui canali tematici free e pay.

Da lunedì l’offerta televisiva Mediaset si arricchirà quindi di nuovi appuntamenti.“TgCom24” garantirà 23 rubriche meteo al giorno, oltre a un programma di approfondimento quotidiano e a numerosi collegamenti in diretta.

Canale 5 offrirà un nuovo approfondimento meteo dal lunedì al venerdì alle 10.50 che si aggiunge ai quattro appuntamenti nelle edizioni principali del “Tg5” e agli eventuali aggiornamenti in diretta quando necessario.

Su Italia 1, due appuntamenti quotidiani nelle edizioni principali di “Studio Aperto” più gli aggiornamenti in diretta necessari.



Su Retequattro, tre appuntamenti quotidiani nelle edizioni principali del “Tg4” oltre agli aggiornamenti in diretta.



Sempre da lunedì, infine, anche in tutti i film in programmazione sulle reti generaliste sarà garantito un agile aggiornamento “meteo.it” tra il primo e il secondo tempo.