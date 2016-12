Facebook, 100$ per contattare Zuckerberg?

Il 2012 è stato l’anno di Facebook in borsa e gli investitori non sono molto soddisfatti della performance del network non solo per come si è comportato in Borsa. Facebook, nel terzo trimestre, infatti, aveva chiuso il bilancio in perdita, anche se i ricavi avevano battuto le aspettative. Per questo, il Social Network sta cercando nuove fonti di ricavi.

Su Internet già si vociferava di tariffe del genere per contattare altri utenti famosi e, inoltre, a dicembre era stato sperimentato un servizio di messaggi a pagamento, presto abortito. Anche se c'è chi ha critto privatamente a Mark Zuckerberg, senza che Facebook chiedesse un centesimo. Sarà una bufala?