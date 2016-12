2012 record per Apple: scaricate 20mld di App

- Le 'app' scaricate dall'App store di Apple sono state quasi 20 miliardi solo nel 2012. Lo comunica Cupertino in una nota, sottolineando che gli account attivi sull'App store sono ormai 500 milioni. Complessivamente, le app scaricate dallo store online sono 40 miliardi. L'azienda spiega che la comunita' di sviluppatori Apple ha creato oltre 775.000 app per gli utenti di iPhone, iPad e iPod touch nel mondo e gli sviluppatori hanno ricevuto oltre sette miliardi di dollari da Apple.

''E' stato un anno incredibile per la comunita' di sviluppatori iOS, noi continuiamo a investire per fornire loro il migliore ecosistema in modo che siano in grado di creare le app piu' innovative al mondo'', spiega Eddy Cue, Senior Vice President Internet Software and Services di Apple.

Nella nota Apple si sofferma sulle app di successo: ''Nel 2012, il team di Imangi Studios, formato da moglie e marito, ha visto oltre 75 milioni di download per il proprio gioco 'Temple Run'; Backflip Studios e Supercell, due sviluppatori emergenti di giochi, hanno guadagnato in totale oltre 100 milioni di dollari per i giochi in versione freemium 'DragonVale' e 'Clash of Clans.' Infine, servizi emergenti fra cui Uber, Flipboard, HotelTonight e AirBnB hanno attirato milioni di utenti verso iOS. Aziende come Electronic Arts, Ubisoft, Autodesk, Marvel e Major League Baseball hanno continuato ad ampliare la propria offerta su iOS, mentre sviluppatori quali Bad Robot Interactive di JJ Abrams e Bottle Rocket Apps hanno continuato a espandere i confini di cio' che le app iOS possono fare''.

Gli ultimi dati sull'App store erano stati resi noti a giugno, nel corso della conferenza degli sviluppatori Apple. Allora Tim Cook aveva spiegato che le applicazioni scaricate erano a quota 30 miliardi, oltre 400 milioni gli 'account' attivati e 5 miliardi era l'ammontare dell'assegno staccato da Cupertino agli sviluppatori.