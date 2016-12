I politici sono falsi? I loro follower sono peggio

- Cinguetti falsi in politica. La corsa al follower, soprattutto in campagna elettorale, è un must tra chi ha deciso di scendere o salire in politica. C'è chi sorride entusiasta guardando crescere i propri seguaci in rete, ma spesso, dietro quell'aumento, si nascondono falsi profili. Il sito mediumitalic.com ha diffuso la classifica dei politici italiani con il maggior numero di profili falsi tra i propri follower calcolato grazie al programma Fakers.

1- Berlusconi (@berlusconi2013) - 68% fake

2- Grillo (@beppe_grillo) - 48% fake

3- Bersani (@pbersani) - 44% fake

4- Monti (@senatoreMonti) - 35% fake

4- Casini (@pierferdinando) - 30% fake

5- Vendola (@nichivendola) - 30% fake



Si tratta di un fenomeno comune nei mondo dei social network. Anche Barack Obama, tra i suoi 25 milioni di followers ha una quota di circa il 25% che si sospetta appartenere a dei profili falsi. Questi utenti vengono spesso creati per essere venduti in pacchetti che, una volta comprati, portano a un aumento di followers. È però normale che su Twitter tutti abbiano un certo numero di followers fake: chi costruisce questi profili cerca di nasconderli creando interazione con altri utenti seguendo anche persone non conosciute. È altrettanto fisiologico che personaggi famosi attirino un numero maggiore di account falsi.



Nessun programma può determinare con matematica certezza se un profilo è falso o se è stato aperto per gioco e poi abbandonato. Il programma Fakers considera variabili come la presenza nel profilo di una foto e di una biografia, l'assenza di errori orografici (tipici di frasi tradotti da sftware in automatico), e l'attività reale su Twitter.



Quello che è certo è l'inutilità di comprare profili falsi: il vero credito sui social media non è il numero di followers, ma la credibilità personale e il livello di interazione con la propria piccola comunità di "seguaci". Lapidario il sito mediumitalic.com: "Avere 100.000 followers vuol dire poco. Averli tutti falsi significa semplicemente parlarsi addosso".