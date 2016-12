foto Ansa

15:55

- La libertà su Internet, in Cina, subisce una nuova limitazione: per gli utenti cinesi, infatti, non sarà più possibile registrarsi a social network e forum fornendo credenziali fittizie. Secondo il regime di Pechino non si tratterebbe di una limitazione alla libertà dei cittadini, ma di una maggiore garanzia per gli utenti. La legge era in discussione da giugno, ma è stata approvata solo venerdì.