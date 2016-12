Facebook, test in Usa: per un dollaro si potrà scrivere un messaggio privato ai non amici

foto Afp 13:00 - Facebook tenta un nuovo esperimento negli Stati Uniti. Fara' pagare un dollaro a chi vorra' inviare messaggi privati a persone che non sono nella lista degli amici. Ma gli stessi vertici del famoso social network tengono a precisare che si tratta solamente di una prova sottolineando come messaggi di questo tipo sono limitati a uno alla settimana e le aziende non possono partecipare all'iniziativa. - Facebook tenta un nuovo esperimento negli Stati Uniti. Fara' pagare un dollaro a chi vorra' inviare messaggi privati a persone che non sono nella lista degli amici. Ma gli stessi vertici del famoso social network tengono a precisare che si tratta solamente di una prova sottolineando come messaggi di questo tipo sono limitati a uno alla settimana e le aziende non possono partecipare all'iniziativa.

Il social network quotato in borsa e' alla ricerca di nuove fonti di reddito, anche perché gli introiti pubblicitari per l'utilizzo del social network con smartphone e tablet sono ancora scarsi, nonostante il miliardo di utenti presenti su Facebook. La funzione, a detta di Facebook, sarebbe molto utile per le offerte di lavoro o se ci si vuole mettere in contatto con qualcuno dopo averlo conosciuto in un evento.