Instagram ci ripensa: le foto non si vendono

- Le polemiche hanno fatto cambiare idea a Instagram. "Non abbiamo intenzione di vendere le vostre foto. Modificheremo parti delle nuove regole per spiegare meglio cosa succederà alle vostre foto e faremo di più per rispondere ai vostri dubbi ed eliminare la confusione", spiega sul blog della società Kevin Systrom, co-fondatore del network che unisce 100 milioni di utenti e che ormai è di proprietà di Facebook.

Proprio ieri il popolare social network fotografico aveva annunciato nuove norme sulla privacy e sui termini di servizio a partire dal 16 gennaio. La novità che aveva scatenato le proteste della community era la possibilità di usare gli scatti postati per "contenuti sponsorizzati, a pagamento o promozioni", ovviamente senza compenso per gli autori delle immagini.

Sul blog Systrom ha aggiunto che "nulla è cambiato sul controllo che gli utenti hanno delle foto e che "gli utenti hanno la proprietà degli scatti e Instagram non la reclamerà". Infine, Systrom si rivolge agli utenti di Instagram: "Sono grato per il vostro feedback. Dobbiamo essere chiari sui cambiamenti che mettiamo in atto, è una nostra responsabilità nei confronti della community. Uno dei motivi per cui queste regole non entrano in vigore da subito, ma tra 30 giorni, è che volevano tutti potessero sollevare dei dubbi. Grazie perché ci aiutate a rendere Instagram una community di cui tutti possiamo essere orgogliosi".