Pistole fatte in casa, con la stampa 3D

LA STAMPA 3D

Questa tecnologia nasce negli anni ’80 sotto gli auspice delle Forze armate americane. Ben presto, si afferma, a livello industriale, per la produzione rapida di prototipi. Nel corso degli anni, con lo sviluppo di tecniche di stampa sempre meno costose, sono nate delle stampanti per uso domestico che costano tra i 400 e i 2000 dollari. Se si considera che il fucile usato a Newtown costava intorno ai 1000 dollari, la convenienza di stampare in casa armi è evidente-

ARMI COME WIKIPEDIA

In Rete esiste un sito, defensedistributed.com/ che permette di collaborare alla progettazione di armi e alla diffusione di file che permettano di costruirsi in casa il proprio piccolo arsenale personale. Per quanto siano di plastica e inaffidabili, comunque, queste armi da fuoco possono sparare (e uccidere).

Il principio che anima gli animatori di defensedistributed.com è il Secondo emendamento che sta tanto a cuore alla destra ultraconservatrice americana. A pagare è la community. Il sito accetta pagamenti in bitcoin, la valuta anonima di Internet.

L’aspetto collaborativo è messo al centro della filosofia del progetto, con tanto di Wiki che riproduce gli schermi delle armi disponibili, con tanto di scheda delle cartucce da usare Il tutto è perfettamente legale, la neutralità della Rete è sacra, ma se un matto decidesse di usare una delle loro armi per la prossima strage a scuola?