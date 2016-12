Instagram a caccia di soldi: le foto degli utenti possono essere usate per la pubblicità

foto Afp

18:47

- Acquistata ormai otto mesi fa da Facebook, Instagram cambia pelle con l'obiettivo, neanche troppo nascosto, di fare tanti soldi. Dal 16 gennaio il popolare social network si adegua alle direttive commerciali della casa madre, ma stavolta Mark Zuckerberg, già sotto tiro per le sue politiche sempre più invasive della privacy, rischia di trovarsi una sommossa dei 100 milioni di utenti di Instagram.Il social fotografico non solo ospiterà sponsorizzazioni e annunci commerciali, ma sarà autorizzato a utilizzare e vendere le foto degli utenti all'interno di inserzioni pubblicitarie mascherate, ovviamente con lauti compensi per il social network e zero guadagni per i reali possessori e autori delle foto, cioè gli utenti, che non saranno nemmeno avvisati dell'appropriazione commerciale dei loro dati, più difficile invece che le foto siano cedute a società per usi esterni al social network.L'unica soluzione, non essendo per ora prevista la possibilità di rifiutare il trattamento commerciale delle foto, è quella di cancellare il proprio account prima del fatidico 16 gennaio o quanto meno cancellare dal profilo le foto più personali, con buona pace degli appassionati di Instagram. Con queste novità Instagram dovrebbe portare nelle casse di Facebook ricavi per almeno 500 milioni nei prossimi tre anni, il prezzo però potrebbe essere la privacy e il consenso del popolo dei social network.