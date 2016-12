Voglia di notizie online, prima e dopo il riposo notturno scatta la caccia all'ultim'ora

foto Tgcom

17:05

- "Le persone amano sentirsi al passo con la notizia e questo li spinge ad accedere a cercare i titoli più recenti sia quando si svegliano la mattina che la sera prima di andare a letto". A rivelarlo è il rapporto sull'informazione digitale del Reuters Institute, al seminario-dibattito sui nuovi media promosso dall'Associazione Stampa Romana in Vaticano."I momenti più comuni per accedere alle notizie on line sono il mattino e la prima serata: il che ha un senso dato che il luogo più popolare per accedere a Internet è la propria abitazione. Questi controlli regolari - si legge nel rapporto - rassicurano le persone facendole sentire al corrente degli eventi che potrebbero riguardarle".Quanto alla consistente minoranza, circa il 25% degli utenti, che preferisce invece fruire le news lungo l'arco dell'intera giornata, la spiegazione si trova nella diffusione delle piattaforme mobili: "Consumano le notizie, in modo maggiore rispetto alla media, sui cellulari e sui tablet, che facilitano un accesso regolare e costante alle notizie".Peter Kellner, presidente di YouGov, che firma la post-fazione del Rapporto, ritiene però che internet e canali all-news portino anche un po' di confusione nella testa degli utenti: "L'aumento delle informazioni è stato accompagnato da una diminuzione della comprensione. E questa è una parte del prezzo che paghiamo".