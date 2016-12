iPhone, Apple ci ripensa e torna a Google maps

Nel settembre scorso la Apple aveva annunciato il lancio di un servizio di navigazione satellitare fatto in casa, incappando in una serie di clamorosi errori nel sistema di mappatura. Resa fotografica scadente, mappe assurde, laghi scambiati per parchi, il tutto monitorato da alcuni blog che hanno trasformato l’impegno di Apple per far dimenticare il proprio concorrente in una barzelletta. Il 'mappa-gate' ha inoltre costretto l'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, a scusarsi con la clientela ed è costato il lavoro al dirigente della sezione mappe e ad alcuni dei vertici dei servizi software della compagnia.

Le principali novità sono illustrate dalla Bbc: “Indicazioni stradali guidate a voce con stima dei tempi di viaggio; viste panoramiche interne degli edifici iscritti al servizio Street View Business Photos; rappresentazioni 3D degli edifici visualizzati da angoli differenti; grafiche vettoriali basate sulle linee matematiche e sui punti piuttosto che su grafiche bitmap, rendendo più veloce zoomare da e verso un’area”.