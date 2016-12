- Anche quest’anno, Google ha pubblicato sua Zeitgeist, la classifica delle parole più cercate a livello globale e nazione per nazione. In Italia, la parola chiava più ricercata è "terremoto" mentre il capitano della Concordia, Francesco Schettino, compare tra i primi dieci personaggi più cercati nella classifica. Ma le sorprese non finiscono qui.

"COME FARE SESSO?"

Nella speciale classifica del come fare al primo posto si classifica il come fare sesso. Le stranezze sono molteplicei: nella top ten di categoria compaiono “Come fare innamorare” e, persino “Come fare un clistere”.

LUCIO DALLA IL PIU' RICERCATO

Le maggiori sorprese arrivano, però, dalle ricerche delle persone. Il più ricercato, nell’anno della morte è Lucio Dalla, seguito da Sara Tommasi e Whitney Huston. Completano la top five Morosini e il paracadutista austriaco Felix Baumgartner.

INDIETRO LA RODRIGUEZ

Belén e Raffaella Fico devono accontentarsi solo della settima e dell’ottava posizione tra i Vip di Google, mentre sono fuori dai primi dieci nella classifica assoluta. Chiude la classifica dei primi dieci personaggi più ricercati Germano Mosconi, giornalista veneto diventato un cult su YouTube per i suoi esplosivi fuorionda deceduto quest'anno.

IL MILAN VINCE, ALMENO SU GOOGLE

Per lo sport, invece, svettano le ricerche per i biglietti di Milan-Barcellona, clou della scorsa Champions League. Secondi classificati, i tagliandi dello Juve-Atalanta che ha segnato l’addio di Del Piero alla maglia bianconera. Ancora Juventus in top ten, con la decima posizione di Cesena-Juventus dello scorso campionato.