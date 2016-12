È arrivato Stonex Stx, il primo smartphone italiano che si definisce "very smart"

Stonex è uno smartphone di fascia alta con un prezzo contenitivo, il 30% inferiore a quello degli altri smartphone. "Costerà 199 euro, un prezzo assolutamente contenuto in linea con il budget di molte persone", ha dichiarato l'amministratore delegato Erba. Si tratta del primo telefono presentato con il concept creativo del “very smart”, definizione che si è guadagnato grazie alle sue caratteristiche tecniche: è dotato di dual sim per raddoppiare la scelta e si avvale del sistema Google Android 4.0.4.È caratterizzato anche da un ampio display da 4,5" a 16.7 milioni di colori per la gestione di immagini ad alta risoluzione e video in Hd. Grazie al processore da 1GHz, la memoria Rom da 4 GB e la memoria SD esterna da 4 GB, si potrà navigare in internet, giocare e gestire i contenuti con il massimo della potenza. "Il prodotto sarà acquistabile online attraverso il sito Stonex.it e Monclick.it- informa Erba -, mentre a partire da febbraio lo si potrà acquistare nei migliori negozi italiani".