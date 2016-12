Palermo per Natale diventa Social

“Cosa vuoi per Natale?” E’ la domanda che il Comune di Palermo ha fatto ai suoi concittadini. Ma questa volta non ha utilizzato gli strumenti tradizionali. Niente manifesti affissi sui muri della città, niente spot pubblicitari in tv e niente campagne sui giornali o in radio. Per la prima volta per promuovere un’ iniziativa speciale è stata realizzata una campagna virale: un video su Youtube , una pagina Facebook, e un hashtag su Twitter.

E il successo è stato incredibile, davvero virale. In pochissimi giorni il video è stato visto da quasi 160mila persone.Ma cosa ha chiesto l’amministrazione ai palermitani?In attesa della presentazione del sito ufficiale che conterrà la rassegna di eventi natalizi (iniziative, concerti, mostre, attività e qualche piccola sorpresa per i più piccoli) organizzata dall'Assessorato alla cultura, in previsione dal 15 dicembre al 6 gennaio, il Comune attraverso questa splendida clip, ha chiesto ai cittadini di rispondere alla domanda: “Cosa vuoi per Natale?”E la risposta non deve certo essere una lettera da inviare a Santa Claus, ma un video postato su Twitter con #Palermo2013natale o su Facebook sulla pagina facebook.com/Palermo2013. Un modo originale per promuovere una città storica, proiettata però nel futuro. Cosa hanno risposto i primi palermitani? C’è chi vuole un aereo, chi una stanza verde, chi si accontenta della salute e chi invece vorrebbe un’auto nuova, magari una porsche cayenne, alcuni non disdegnano un posto di lavoro nuovo. C’è chi si accontenta di un semplice caffè e cornetto, a letto s'intende e chi invece vorrebbe un’arancina “a carne” gigante.E tu cosa vorresti? Fai conoscere al mondo intero la tua risposta, ti basta un tweet o un post su Facebook!