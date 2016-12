Russia, film a luci rosse su iTunes: una svista

- In Russia brutta figura per l’aziendadi Cupertino: una svista di qualche programmatore ha fatto apparire un film per adulti all’interno dell‘iTunes Store russo

Film a luci rosse e addirittura servizi per escort sarebbero stati reclamizzati per diverse ore, tuttavia non potevano comunque essere acquistati tramite iTunes, e, cliccandovi sopra, si veniva ridiretti al normale catalogo Apple. L’intrusione delle immagini compromettenti nell’e-shop si deve quindi ad un banale errore dei programmatori.

Per i film dei quali mancava un'immagine di copertina, infatti, era stato immesso nel sito un link temporaneo. Solo che il link era del tipo "xxx.xxx", e dal 2011 tale sigla non equivale più ad un segnaposto per indicare un sito generico di esempio, ma è interpretato come un indirizzo regolare, quello appunto del dominio ".xxx" riservato ai siti per adulti. Per questo ne venivano richiamate immagini e pubblicità.

Nessun pericolo informatico per gli utenti, perché il dominio".xxx" è sottoposto a controlli di sicurezza più severi rispetto al resto di Internet. Guai in vista per i programmatori Apple invece: il danno d’immagine per l’azienda di Cupertino è assicurata.