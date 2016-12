Hacker rubano 36 milioni su conti bancari via sms

foto Ap/Lapresse

13:19

- Un furto inedito e colossale quello portato a termine da un gruppo di hacker. Secondo il Financial Times, ben 36 milioni di euro sono stati rubati dai conti correnti in 30 banche europee attraverso un virus dormiente, che dai computer si trasferisce agli smartphone e sfrutta le nuove tecnologie di banking mobile.L'attacco chiamato "eurograbber", partito probabilmente dall'Italia, si è diffuso poi in Germania, Spagna e Olanda e ha prelevato dai conti delle vittime cifre comprese tra i 500 e i 250.000 euro. Anche se negli ultimi mesi si stanno moltiplicando attacchi verso i dispositivi android e blackberry, è la prima volta che un malware così sofisticato viene lanciato contro i processi di autenticazione dei servizi bancari via cellulare.Nello specifico il virus, sempre guidato dai server dei criminali, ha prima infettato i computer delle vittime e poi compromesso i loro dispositivi mobili, in modo da intercettare gli Sms per bypassare il processo di autenticazione a due fattori. Con le informazioni sottratte e il numero di autenticazione della transazione (Tan) i cybercriminali hanno poi eseguito un trasferimento automatico di fondi dai conti delle vittime.