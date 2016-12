Facebook, Imu e Belen Rodriguez le parole più cercate in rete nel 2012 secondo Yahoo!

Nella ricerca di Yahoo! rientrano non solo termini, ma anche i personaggi, le storie più seguite e gli eventi che hanno lasciato un segno nella nostra storia recente. Le classifiche sono state stilate a partire dall'analisi di milioni di ricerche consumate e condivise online, su desktop e su mobile.



Ma andiamo con ordine. Quali sono le parole più digitate? Al primo posto si attesta, per il terzo anno consecutivo, “Facebook”, mentre in seconda posizione troviamo la sempre verde ricerca “Meteo”. Seguono la keyword “Oroscopo” e “Programmi tv”, insostituibili abitudini degli italiani. Una new entry molto significativa riguarda la ricerca “Calcolo Imu” che troviamo in ottava posizione e che conferma la forte preoccupazione degli utenti per l’imposta sulla casa; disastro finanziario per le tasche dei cittadini preceduto da un disastro naturale, il “Terremoto”, che quest’anno ha interessato diverse regioni. Entrano nella classifica due personaggi molto discussi: “Beppe Grillo” e “Nicole Minetti” rispettivamente al quinto e al sesto posto. La grande passione degli italiani per gli smartphone si ritrova nella ricerca della keyword “iPhone 5”, già in nona posizione nonostante il recente arrivo sul mercato. Chiude la classifica un’altra new entry: il social network “Twitter”.



Nella Top Ten delle celebrità, Belen Rodriguez si conferma per il quarto anno consecutivo il personaggio più cercato, al primo posto anche nella classifica delle parole più cliccate su dispositivi mobili. La segue l’ex consigliera regionale della Lombardia, Nicole Minetti. Al terzo posto si classifica la bionda Elena Santarelli seguita dalla soubrette Sara Tommasi. In ultima posizione l’ex velina Elisabetta Canalis che scende di ben sette gradini rispetto allo scorso anno.



Tra i personaggi politici più cercati, Silvio Berlusconi ha lasciato il primato in classifica scendendo al secondo posto, scalzato dal leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Al terzo posto Mara Carfagna, mentre in quarta posizione troviamo il rottamatore fiorentino Matteo Renzi che precede di quattro posizioni il suo avversario per le primarie Pierluigi Bersani. Solo quinto il Presidente del Consiglio Mario Monti seguito dalla coppia Renzo e Umberto Bossi in sesta e settima posizione, entrambi travolti dagli scandali del mese di aprile.



Yahoo! ha poi stilato una nuova classifica, quella delle parole della crisi che preoccupano gli italiani. Al primo posto si classifica “Imu 2012”, seguita da “Calcolo pensione”. Grande interesse e curiosità per il termine inglese “Spending review”, posizionato al gradino più basso del podio, che indica le disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica. La vecchia finanziaria è stata sostituita dalla “Legge di stabilità” che si posiziona quinta e “Riforma delle pensioni” al sesto posto subito dopo la ricerca relativa al rapporto “Euro-Dollaro”. Nelle due ultime posizioni troviamo Conto deposito e Conto corrente, ad indicare, forse, la volontà di risparmiare degli utenti.



Il motore di ricerca ha fornito anche altre graduatorie di ricerca disponibili di seguito: gli “Atleti olimpici più cercati”, gli “Addii celebri” e la particolare classifica “Panoramica sul mondo” che contiene l’elenco degli avvenimenti più importanti di questo 2012.



Ecco le classifiche nel dettaglio



La Top Ten delle parole più cercate

1. Facebook

2. Meteo

3. Oroscopo

4. Programmi tv

5. Beppe Grillo

6. Nicole Minetti

7. Terremoto

8. Calcolo IMU

9. iPhone 5

10. Twitter



La Top Ten delle parole più cercate su mobile

1. Belen Rodriguez

2. Serie A

3. Elisabetta Canalis

4. iPhone5

5. Sara Tommasi

6. Raffaella Fico

7. Terremoto

8. Nicole Minetti

9. Moto GP

10. Olimpiadi

Le celebrità più cercate

1. Belen Rodriguez

2. Nicole Minetti

3. Elena Santarelli

4. Sara Tommasi

5. Kim Kardashian

6. Raffaella Fico

7. Aida Yespica

8. Manuela Arcuri

9. Emma Marrone

10. Elisabetta Canalis



I politici più cercati

1. Beppe Grillo

2. Silvio Berlusconi

3. Mara Carfagna

4. Matteo Renzi

5. Mario Monti

6. Renzo Bossi

7. Umberto Bossi

8. Antonio Di Pietro

9. Daniela Santanchè

10. Pierluigi Bersani



Le parole della crisi

1. IMU 2012

2. Calcolo pensione

3. Spending Review

4. Euro-Dollaro

5. Legge di stabilità

6. Riforma pensioni

7. Ministero dello sviluppo economico

8. Mutui (a seguire in classifica anche: mutui a tasso fisso, prima casa, 100%, tasso variabile ed agevolazioni)

9. Conto deposito

10. Conto corrente



Gli atleti olimpici più cercati

1. Federica Pellegrini

2. Oscar Pistorius

3. Carlotta Ferlito

4. Greta Cicolari

5. Dlisa Di Francisca

6. Daniele Molmenti

7. Valentina Vezzali

8. Arianna Errigo

9. Carlo Molfetta

10. Clemente Russo



Panoramica sul mondo (in ordine cronologico)

- Un anno di governo Monti

- Naufragio Concordia

- Il Sud Europa insorge: Grecia a Spagna, cortei in Italia. Germania in difficoltà senza l'alleato Sarkozy?

- Terremoto in Emilia

- Ilva e Sulcis, simboli del lavoro che non c'è più e delle proteste dei lavoratori

- Olimpiadi, ed Europei - Il bosone di Higgs e Curiosity su Marte

- Meteo estremo

- Sandy + alluvioni in Italia e continuo allarme idrogeologico + grandi nevicate in Europa nel mese di febbraio

- La rielezione di Obama

- Gaza, seconda guerra?



Addii celebri (in ordine di scomparsa)

- Oscar Luigi Scalfaro

- Wistawa Szymborska

- Tonino Guerra

- Vigor Bovolenta + Piermario Morosini

- Giorgio Chinaglia + Francesco Mancini + Laberto Mazza

- Horst Faas

- Giuseppe Bertolucci + Carlo Rambaldi

- Sergio Pininfarina

- Neil Armstrong

- Carlo Maria Martini