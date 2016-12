Mediaset.it miglior sito dell'anno

foto Tgcom24 16:20 - Mediaset si è aggiudicata tre premi nell'ambito del concorso "Sito Web dell'anno 2012". In particolare "Mediaset.it" ha vinto come miglior sito nella categoria Radio e Tv e anche come sito più popolare sempre nella stessa categoria. "Sportmediaset" è stato premiato come miglior sito di argomento sportivo. A decretare il vincitore è stata l’agenzia di ricerche online MetrixLab.

La competizione si articolava in diverse categorie, divise per argomento, per ciascuna delle quali era possibile ottenere due premi. In base alla maggior media dei punteggi di navigazione, al contenuto e al design veniva assegnato il titolo di "Miglior sito", mentre in base al più alto numero di voti veniva conferito quello di "Sito più popolare".