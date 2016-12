Regno Unito, aule da "Star Trek" in futuro

- Dimenticatevi i tradizionali banchi di legno, le lavagne nere e i gessetti colorati; presto saranno sostituiti da tablet grandi quanto una scrivania e da un maxischermo touchscreen. Questa l’aula del futuro secondo i ricercatori dell’, Inghilterra. Il progetto, denominato, è stato sperimentato per tre anni in 12 scuole del Regno Unito su oltre 400 scolari tra gli otto e i dieci anni.

Il risultato? Sembra che l’esperimento abbia notevolmente migliorato le prestazioni degli alunni, specialmente nella tanto odiata matematica. E’ emerso infatti che l’attività di gruppo stimola ed incrementa le capacità di risolvere problemi aritmetici. Inoltre i giovani studenti si sono mostrati entusiasti della possibilità di interagire a distanza, tramite applicazioni che funzionano grazie ad un sistema a infrarossi, e di apprendere quindi contenuti in modo interattivo.

I risultati della sperimentazione sono stati pubblicati oggi dalla rivista britannica “Learning and Instruction” e confermano che il 45% degli studenti che hanno utilizzato questo sistema ha incrementato l’abilità nel creare espressioni matematiche, contro il 16% di chi ha usato la carta. Secondo il professor Steve Higgins soltanto con lo sviluppo esponenziale della tecnologia verrà superato il problema dei costi e sarà finalmente possibile introdurre il sistema in un numero sempre maggiore di scuole. Questo almeno per quanto riguarda il Regno Unito; chissà se in Italia genitori e insegnanti (e oculisti) avranno da ridire…