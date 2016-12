Firefox cambia look e diventa social

Per utilizzare la nuova versione social di Firefox bisogna prima scaricare e installare la versione 17.0b2 del browser, poi andare sul sito di Facebook e integrarlo con Facebook Messenger. In questo modo verranno attivate le "social Api" e accanto al normale spazio per la ricerca compariranno le nuove icone per i messaggi, per le richieste di amicizia e per le notifiche, più un tasto con il logo di Facebook per attivare e disattivare la barra stessa.

Un modo efficace, dunque, per rendere ancora più accessibili e comode le funzionalità di Facebook che tiene conto del ruolo sempre più centrale dei social network nelle abitudini web degli utenti. Anche per quanto riguarda poi la tutela della privacy non c'è da temere. Le "social API" di Firefox avranno, infatti, le stesse impostazioni di Facebook e non permetteranno di conoscere le attività online di chi naviga in rete.