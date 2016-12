Android 4.2 cancella il mese di Dicembre

- Su Facebook c’è chi ipotizza, ironicamente, che si possa trattare di una mossa voluta per scongiurare la profezia, altri già prefigurano liti con gli amici o la fidanzata, ma in realtà si tratta di un errore nel sistema operativo di Google mobile. Pare infatti che Big G. si sia dimenticato di inserire il mese di dicembre nel calendario destinato ai reminder dei compleanni di

Oltre alle ipotesi su fb e ai probabili battibecchi tra amici, c’è anche chi si preoccupa per il Natale, come gli utenti di Android Police, che nei giorni scorsi hanno scritto: “Android 4.2 non ha idea di cosa sia dicembre [...] Ci sono 11 mesi in un anno, gennaio dopo novembre. Natale è rovinato e Babbo Natale è morto. Almeno abbiamo risparmiato i soldi dei regali”.

Va comunque chiarito che il problema riguarda soltanto l’applicazione People, quella dedicata alla creazione e alla gestione dei contatti, mentre nel normale calendario e nelle altre funzionalità della piattaforma tutto risulta corretto. Si tratta ovviamente di una svista, sfuggita sia agli sviluppatori sia a chi si è occupato della fase dei test, che verrà corretta con il rilascio di una prossima versione.

Forse un errore dettato dalla fame. Google ha cercato infatti di spiegare come è nato il bug: una banale distrazione del programmatore che ha dimenticato di alzare la scala dei valori fino a 12, escludendo così dicembre. Secondo lo staff, l’errore sarebbe stato compilato lo scorso 28 settembre, poco prima dell’ora di pranzo. Probabile che il programmatore fosse talmente affamato da dimenticarsi mese del Natale.

Google non ha ancora comunicato quando verrà messa online la prossima versione, nel frattempo munitevi del caro vecchio taccuino per ricordarvi i compleanni dei vostri amici e accantonate i Maya.