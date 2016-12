Eleganza e tecnologia: da MiPow due accessori per la ricarica di smartphone, tablet e console

- Un plug per auto, per caricare la batteria degli apparati portatili, con un acceso tocco di colore. MiPow lancia in Italia due proposte per Natale di sicuro effetto e dal prezzo contenuto. Ora in Italia grazie all'importatore e distributore Unideatec.rappresentano un'idea di regalo elegante, pratica e innovativa.

MiPow è un'azienda specializzata in accessori di alta qualità, che lancia sul mercato italiano due prodotti in grado di imporsi come un vero must per gli appassionati della tecnologia abbinata all'eleganza: il caricatore MiPow PowerTube 2600 e MiPow Bolt Car Charger. MiPow si è guadagnata la leadership nel settore delle batterie ausiliarie, prodotte negli stabilimenti dell’ormai riconosciuta capitale mondiale della produzione elettronica (Shenzhen, in Cina), e ora sbarca in Italia.

Queste due novità coniugano praticità, design raffinato e innovazione, oggetti di qualità, resistenti e colorati. Quest'anno MiPow PowerTube 2600 è stato insignito in Germania con il "Red Dot Award: Product Design 2012", uno dei premi più importanti del settore design.

MiPow PowerTube 2600 è un accumulatore di energia di scorta per smartphone e tablet Apple, Blackberry, Samsung e tutti gli altri prodotti Android. Disponibile in quattro colori: navy blue, grigio, fucsia, metallo. Di dimensioni compatte, è dotato di un indicatore dello stato di carica. Elegante il design in metallo satinato, con copertura colorata e accattivante. Il prezzo è di Euro 39,90.

MiPow Bolt Car Charger è rifinito in alluminio anodizzato ed è disponibile in due versioni: con cavo Apple 30pin e con cavo micro USB. Carica due dispositivi contemporaneamente. E' disponibile in quattro colori: navy blue, nero, fucsia, verde, ha l'indicatore di stato ed è compatibile con i più comuni smartphone, tablet e console. Il prezzo è di Euro 19,90 euro.

I prodotti MiPow sono resistenti e rispettano tutte le norme più rigorose. L'azienda, infatti, ha coperto tutti i modelli con una garanzia assicurativa a completa tutela del consumatore per qualsiasi danno che si dovesse provocare con l'utilizzo.