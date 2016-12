Online il social network dei calciatori professionisti

- Dopo alcuni mesi di beta testing online, il social network per i calciatori professionisti è stato lanciato ufficialmente. Soccerplanet.it, nato da un’idea dell’atalantino Federico Peluso vuole essere uno “spogliatoio virtuale”, un luogo in cui i calciatori possano stabilire rapporti, cercare informazioni sulle città di destinazione e usufruire di offerte commerciali.

Il calcolo è semplice: i calciatori si spostano molto frequentemente, in molti casi con le famiglie al seguito. Per questo, nell’idea di Peluso, è importante avere informazioni e poter accedere ad offerte commerciali vantaggiose delle quali si può usufruire attraverso una tessera rilasciata al momento dell’iscrizione.

Per iscriversi a soccerplanet.it bisogna essere aver militato in categorie professionistiche per almeno tre anni o essere ex professionisti non più in attività da meno di cinque anni.

Oltre alle attività di networking, il sito di Peluso promette di essere anche una vetrina per iniziative benefiche, sempre legate al mondo del pallone.