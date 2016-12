Si tratta di Scott Forstall, ex capo dello sviluppo del software mobile della “mela morsicata” responsabile del fallimentare lancio del nuovo servizio di navigazione di Apple. Il nuovo software, incluso nell’aggiornamento a iOS 6, viene considerato come una delle cause del crollo in borsa di Apple passato da 702$ per azione del 19 settembre ai 604$ per azione di martedì.

Il licenziamento arriva dopo anni di violente discussioni tra Forstall e il capo dell’hardware Jonathan Ive. Fonti interne alla Apple riferiscono che i due evitassero persino di stare nella stessa stanza.

Forstall non è l’unico a dover lasciare Apple. Accanto a lui, infatti, Cook ha messo alla porta il direttore del retail, John Browett da lui assunto alla morte di Jobs. Browett era caduto in disgrazia dopo aver promosso un brusco taglio dei costi negli Apple Store e introdotto un nuovo software per gestire i turni del personale dei negozi Apple.