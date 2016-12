foto Da video Correlati Un video mostra come funziona l'app Douche Parking 11:51 - Idea russa per smascherare gli automobilisti che parcheggiano in divieto: un’applicazione per smartphone e un sito fotografano l’auto in sosta abusiva o di intralcio ai pedoni pubblicandola in rete. - Idea russa per smascherare gli automobilisti che parcheggiano in divieto: un’applicazione per smartphone e un sito fotografano l’auto in sosta abusiva o di intralcio ai pedoni pubblicandola in rete.

Obiettivo, riuscire a risalire al proprietario e farlo vergognare così tanto dopo la denuncia on line, da indurlo a rimuovere il veicolo e a parcheggiare in futuro in maniera regolare. L’app è stata battezzata Douche Parking, ma di “douche” ha ben poco visto che incentiva i passanti a denunciare pubblicamente gli automobilisti indisciplinati.



L’iniziativa funziona così: gli utenti che avvistano un’auto in palese divieto o di intralcio alla circolazione, possono scattare con il proprio cellulare una foto del mezzo incriminato, scrivere una breve descrizione indicando il numero di targa e inviare la foto alla società The Village che patrocina il progetto. L’immagine verrà pubblicata sul sito, in un'area chiamata non a caso "Wall of Shame", muro della vergogna", e grazie alla geolocalizzazione, apparirà come pop-up sugli schermi degli utenti che si trovano nelle vicinanze della macchina incriminata.