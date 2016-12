- L’eterna lotta per la supremazia nel mondo della tecnologia tra Microsoft, Apple e Google si arricchisce di un nuovo capitolo. La presentazione di Windows 8 e di Surface, infatti, vuole essere, per Microsoft, la risposta alle innovazioni di Mountain View e Cupertino sul mercato dei tablet e degli ultrabook, segmento di mercato in cui sembra giocarsi il futuro dei Pc.

Le novità

I sistemi operativi di Redmond sono stati ottimizzati per i touchscreen. I computer equipaggiati con Windows 8 e Rt avranno la tastiera e lo schermo tattile. Non solo, Microsoft, in sede di presentazione, ha cercato di dimostrare come i tablet equipaggiati con Windows 8 siano dei Pc completamente funzionanti facendo vedere una tavoletta che riusciva a tenere aperto Office Exel 2013, del quale sono stati mostrati acluni screenshot

Grande importanza è stata data al cloud, con i servizi di Microsoft che saranno integrati nei sistemi operativi. Questo permetterà agli utenti di condividere su più piattaforme i propri file. Anche qui, il colosso di Redmond insegue: I Chromebook, per quanto non diffusissimi, fanno del cloud il loro vero hard disk, mentre per Apple, iCloud è già un’highlight dei propri prodotti.

Presentato anche il tablet Surface

Sfidare Apple non significa solo scontrarsi conto iOS e Mountain Lion, ma anche affrontare la concorrenza sull’hardware. E qui, nonostante le figuracce rimediate in passato (Zune su tutti, abbandonato nel 2011), Redmond sembra aver messo insieme un buon prodotto. Talmente buono che Panos Panay general manger del progetto lo ha fatto cadere per terra e ripreso in mano senza un graffio.

Scherzi a parte, il nuovo tablet di Microsoft ha alcune caratteristiche che lo rendono un temibile concorrente per iPad e per i dispositivi Android. A parte la resistenza, infatti, la fotocamera, lo schermo e le dimensioni rendono Surface un oggetto molto innovativo.

Nonostante il limite della connettività solo wi-fi, il tablet di Redmond ha delle porte Usb e un alloggiamento per la scheda Sd. Ma è soprattutto Touchcover a impressionare: si connette al dispositivo con due magneti e, nonostante uno spessore irrisorio, promette di essere una tastiera perfettamente funzionale.

Se Ballmer fa il verso a Cook

”Questi sono i Pc migliori di sempre”. Così, Steve Ballmer, Ad di Microsoft ha definito i Pc e tablet equipaggiati con Windows. Facendo il verso a Tim Cook, suo omologo di Cupertino, però, Ballmer ha voluto anche dare un segnale di vitalità. Microsoft c’è E, anche se i keynote speech sono iniziati con un quarto d’ora di ritardo rispetto al programma, almeno non hanno visto i device andare in crash, come successo al lancio di Windows ’98 o durante la demo di Surface del 20 giugno 2012.