Google lancia Nexus 7, il tablet low cost

Il colosso di Mountain View ha scoperto le sue carte in occasione dell’evento I/O 2012 dedicato agli sviluppatori, durante il quale sono state confermate le voci che si rincorrevano da tempo sul nuovo gioiello Google. Sviluppato da Asus, Nexus 7 è dotato di sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean ed è pensato appositamente per l’utilizzo di Google Play. Una garanzia per l’intrattenimento, quindi, dai video ai contenuti editoriali: giroscopio ed accelerometro inclusi sono pensati per trasformare il tablet in una console portatile di grandi potenzialità.

Il tablet ha un display da 7 pollici con definizione pari a 1280×800 HD. Le opzioni di connettività prevedono Wifi, Bluetooth ed NFC, mentre la batteria garantisce una durata pari a 9 ore. Il tutto per soli 340 grammi di peso. Il Nexus 7 sarà distribuito a partire da metà luglio in paesi quali USA, Australia e pochi altri ancora, ma si parla già di una prossima distribuzione internazionale. Un milione di apparecchi Android attivati al giorno Durante la conferenza degli sviluppatori Android a San Francisco, il manager di Google, Hugo Barra ha reso noto che al mondo ci sono 400 milioni di apparecchi Android attivati. Secondo Barra le attivazioni giornaliere hanno raggiunto quota un milione, in aumento rispetto alle 400.000 dello scorso anno.