Il PIN più usato? Il più facile da ricordare: 1234

- Abbiamo tutti un pc, carte di credito e cellulari, ed entrambi necessitano di un PIN per poter essere utilizzati. In teoria ci sono 10mila possibili combinazioni in un codice a quattro cifre e se combinate a caso garantiscono un ragionevole livello di sicurezza Ma non sempre è facile ricordare tutti i questi numeri inoltre, il classico suggerimento è “non tenere il foglietto dei codici insieme alla carta”.