Xbox Music, Microsoft contro iTunes

- Microsoft punta ad accaparrarsi una fetta del mercato della musica e per farlo dichiarerà guerra ad iTunes ed Apple. Dopo il dubbio successo di Zune, che era stato presentato come l’anti-iPod, la casa fonfdata da Bill Gates ci riprova con Xbox Music. Arriva quindi la musica on line targata Microsoft che sfrutta la sua consol per fare proseliti.

Come riporta il New York Times, il colosso di Redmond presenta il servizio Xbox Music, che offre accesso a un catalogo globale di circa 30 milioni di canzoni e consente agli utenti di ascoltare gratuitamente canzoni sulla console Xbox e su computer e tablet aggiornati con l’ultima versione del sistema operativo Windows.

Inizialmente Microsoft non metterà limiti alla quantità di musica ascoltabile in streaming, ma potrebbe in seguito cambiare strada. Il nuovo servizio fa parte di una serie di iniziative che Microsoft ha in cantiere per l’autunno per riguadagnare terreno nei confronti delle concorrenti, Google e Apple in testa. Oltre a Windows 8 (l’aggiornamento del sistema operativo che sarà sul mercato a partire dal 26 ottobre), Microsoft è pronta a lanciare il tablet Surface e una nuova versione dei sistema operativo per cellulari Windows Phone.