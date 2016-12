In Italia dal prossimo 28 settembre l'iPhone 5

- Alla fine è arrivato. Il nuovo cellulare di Apple, l’attesissimo iPhone5 è stato svelato allo Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco, da Tim Cook, ad di Apple e dal capo progetto Tim Stevens. Dallo schermo completamente buio è apparso dal nulla il nuovo melafonino a cinque anni di distanza dalla presentazione del primo. Meno spesso, solo 7,6 mm, il 18% in meno rispetto al precedente. Pesa 112 grammi, il 20% in meno. Ha un retina display da 326 ppi con uno schermo di 4 pollici. E’ piu allungato e ha una risoluzione 1.136 per 640. Sarà in Italia dal 28 settembre.

L’iPhone5 avra’ l’atteso sistema di trasmissione di ultima generazione Lte o 4G che rispetto all’attuale, che funziona ad una velocita’ di trasmissione dati massima di 42 mbps, raggiungera’ i 100 mbps e con un sistema a doppio canale attivo in qualche Paese si potranno toccare i 150 mbps. Per maneggiare tutta la potenza del nuovo iPhone e’ stato introdotto per la prima volta il super-chip A6, con una velocita’ di calcolo e grafica doppia rispetto al modello precedente. Il 22% piu’ piccolo l’iPhone5 consuma anche molto meno ed e’ piu’ efficiente: in conversazione la batteria durera’ 8 ore, la navigazione WiFi e la visione dei video 10 ore; se si ascolta musica 40 ore ed in standby 225 ore.

Come previsto l’iPhone 5 avra’ un nuovo connettore, battezzato ‘lightining’, piu’ veloce nella trasmissione dati e nella ricarica piu’ piccolo di ben l’80% di tutti quelli finora usati sui prodotti Apple. Ma per non obbligare tutti a cambiare sistema sara’ disponibile un adattatore. L’iPhone 5 avra’ un sistema proprietario di mappe e di navigatore Gps, abbandonando definitivamente GoogleMaps. Saranno disponibili piu’ visioni tra cui una in 3D estremamente veritiera. Mappe e sistema di navigazione che sara’ interattivo: non si limitera’ a fornire solo indirizzi e direzioni ma anche oltre 100 milioni di punti di interesse (negozi, monumenti, uffici pubblici e musei) e consultabili (orari di apertura, numeri di telefono, siti web e servizi disponibili).

L’iPhone 5 include iOS 6, il sistema operativo mobile piu’ moderno con oltre 200 novita’ tra cui l’integrazione di Facebook; organizzazione con Passbook; e tante nuove funzioni e lingue per Siri, il sistema di comando vocale “iPhone 5 e’ il dispositivo consumer piu’ bello che abbiamo mai creato”, ha dichiarato Philip Schiller, Senior Vice President di Worldwide Marketing di Apple. “Abbiamo racchiuso tecnologie evolute e incredibilmente innovative in un gioiello sottile e leggero, con un favoloso display Retina da 4 pollici, uno straordinario chip A6, wireless ultraveloce e una batteria che dura ancora di piu’; i clienti lo adoreranno”, ha concluso. Progettato con un livello di precisione senza precedenti, iPhone 5 unisce un ‘case’ (struttura) in alluminio anodizzato con bordi smussati e diamantati e intarsi in vetro per una finitura eccellente e un’incredibile sensazione al tatto. Il nuovo display Retina da 4 pollici dell’iPhone 5 offre ancora piu’ pixel rispetto all’iPhone 4S.

Poiche’ e’ stata aumentata l’altezza del display anziche’ la larghezza, iPhone 5 e’ comodo da usare anche con una mano sola, cosi’ toccare, digitare e scorrere sono gesti facili e intuitivi come sempre; ora pero’ si possono ammirare ancora piu’ contenuti, come splendide app ottimizzate per il display Retina piu’ grande, video HD widescreen, cinque giorni completi in Calendario e lunghe pagine web. La fotocamera iSight da 8 megapixel ma e’ stata ulteriormente potenziata: piu’ piccola del 25% rispetto a quella dell’iPhone 4S ha una protezione per lente in cristallo di zaffiro, piu’ sottile e resistente del vetro standard, e capace di offrire immagini ultra nitide. La nuova funzione panorama consente di catturare immagini panoramiche mozzafiato fino a 28 megapixel: basta spostare la fotocamera con un unico movimento lineare.

Le nuove funzioni video includono una stabilizzazione migliorata, rilevamento volti nei video (fino a 10) e la possibilita’ di scattare foto mentre si registra. La nuova fotocamera anteriore FaceTime HD rende le videochiamate FaceTime incredibilmente chiare, e consente anche di fare autoscatti e registrare video HD a 720p. Con iPhone 5 si possono anche condividere le foto con parenti e amici grazie agli Streaming foto condivisi di iCloud. Sul fronte audio iPhone5 ha un nuovo microfono direzionale ‘beam-forming’, mentre il rumore di fondo viene dissolto grazie alla nuova tecnologia di riduzione del rumore. iPhone 5 supporta ora l’audio wideband per conversazioni ancora piu’ nitide, supportato da oltre 20 operatori nel mondo al momento del lancio.