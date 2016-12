Niente sms alla guida: ecco Rode Dog

- Un latrato continuo che aumenta di intensità. Un “bau bau” che entra nella testa e che impedisce di scrivere sms o mail quando si è alla guida di una macchina. Non si tratta di un cane ben addestrato ma di Rode Dog, una applicazione per smartphone disegnata da Victoria Walker, una ragazzina americana di 11 anni.

Insieme a David Grau, direttore creativo e designer della Wldg, una società californiana di Santa Ana, Victoria ha ideato questa semplice ma utile app. Che gli è valsa un premio da 20 mila dollari. La coppia si è imposta su 120 concorrenti che hanno preso parte alla ”It can wait” Hackathon, fiera high tech di Los Angeles. Durante l’evento la società AT&T ha premiato l’iniziativa e ha deciso di finanziare il perfezionamento della applicazione per poi lanciarla sul mercato.

Virginia era al settimo cielo e ha già in mente nuove migliorie alla sua creazione. In primis una nuova funzione di share in modo che amici o parenti selezionati possano controllare a distanza se un membro sta messaggiando al volante. A qual punto è possibile azionare a distanza il bark (latrato) del cane virtuale in modo da far cessare la pericolosa attività.

“Si tratta dello stesso avviso sonoro che nelle auto ti invita ad allacciarti la cintura”, ha commentato Grau. “Un suono fastidioso ma utile”. Tra le novità in arrivo anche uno shop virtuale dove poter scegliere l’animale da usare come allarme. Non solo latrati canini dunque, ma anche ruggiti di leoni e miagolii di gatti arrabbiati.