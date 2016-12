Nuovo iPhone5, ecco quanto costerà

foto Ap/Lapresse

- 729 euro per la versione da 16 GB e 949 euro per quella da 32 GB. Potrebbe essere questa la cifra che si dovrà sborsare in Italia, a partire dal prossimo 28 ottobre, per accaparrarsi il nuovo iPhone5, almeno secondo un paragone con il prezzo stabilito in Francia e Germania dove il gioiello di casa Apple è già in vendita dallo scorso venerdì. Entrambi i paesi hanno adottato lo stesso prezzo: 679 euro per il modello da 16 GB, 789 euro per il modello da 32 GB e 899 euro per quello da 64 GB. In Italia c’è un extra nel prezzo di 50 euro legato a un diverso regime fiscale.