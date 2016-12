Facebook crea il nuovo pulsante “Lo voglio”

- Sì, lo voglio. E’ quello che tra poco diremo su Facebook. E non per sposarci con i nostri amici on line. Il primo social network del mondo starebbe lavorando alla realizzazione di un nuovo pulsante “Want” da affiancare all’attuale “Like”, mi piace. Questa innovazione potrebbe avere importanti risvolti economici per la società, quotata in Borsa e alla ricerca di un modello di business più solido e convincente.

La nuova funzione “Lo voglio” sarebbe parte di un più ampio progetto di apertura al mondo del commercio on line. Facebook potrebbe sta lavorando a Collections, una sorte di lista dei desideri per immagine (in stile Pinterest, per capirci), che permetterà ai negozi digitali di usare le pagine di brand per campagne di click-marketing.

Le indiscrezioni sul nuovo pulsante “Lo voglio” arrivano da uno sviluppatore informatico che per caso ne ha trovato traccia nel Software Developer Kit (SDK). E già ci sarebbero anche i primi partner commerciali di Facebook. Grandi marchi americani come Victoria’s Secret, Neiman Marcus, Michael Kors, Smith Optics, Wayfair e Fab.com sarebbero in trattativa con il colosso californiano da un miliardo di utenti. In ballo c’è la possibilità di inserire i loro prodotti nella lista dei desideri visiva che Facebook lancerà a breve. Per comprarli in prima persona o riceverli come regali dagli amici.