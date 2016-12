Germania, censurato account Twitter

foto Afp

11:37

- Primo caso di censura su Twitter. Il social network ha bloccato, su richiesta delle autorità tedesche, per la prima volta nella sua storia, l’account di un gruppo neonazista in Germania. A dare l’annuncio è stato il portavoce dell’azienda di San Francisco Dirk Hensen che ha puntualizzato come i contenuti postati da quel profilo non saranno più visibili solo in Germania, perché illegali. In tutti gli altri paesi, invece, l’account, che appartiene al gruppo di estrema destra “Besseres Hannover” (Besseres migliore) rimarrà visibile. La decisione è stata presa il mese scorso dal governo della Bassa Sassonia.