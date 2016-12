California, la Apple lancia il nuovo iPad mini

foto Ap/Lapresse Correlati Il nuovo iPad mini 10:56 - Apple lancia la quarta generazione di iPad: è l'atteso iPad mini. "Si può tenere in una mano". Ad annunciarla il capo del marketing, Phil Schiller. Rispetto al "fratello maggiore" è del 23% più sottile e del 53% più leggero. Ad aprire l'evento di presentazione al California Theatre è stato il ceo, Tim Cook. "Qui abbiamo dei bei ricordi, e ne creeremo degli altri oggi", ha detto. Presentati anche i nuovi iMac, Mac Mini e MacBook Pro. - Apple lancia la quarta generazione di iPad: è l'atteso iPad mini. "Si può tenere in una mano". Ad annunciarla il capo del marketing, Phil Schiller. Rispetto al "fratello maggiore" è del 23% più sottile e del 53% più leggero. Ad aprire l'evento di presentazione al California Theatre è stato il ceo, Tim Cook. "Qui abbiamo dei bei ricordi, e ne creeremo degli altri oggi", ha detto. Presentati anche i nuovi iMac, Mac Mini e MacBook Pro.

In Italia dal 2 novembre

L'iPad mini sarà in vendita dal 2 novembre in Italia nella versione Wi-fi. E' dotato di tecnologia di connessione superveloce Lite, di una fotocamera da 5 megapixel e di una batteria in grado di durare fino a 10 ore. Disponibile in nero o in bianco, il prezzo parte dai 329 dollari per la versione 16 giga Wi-fi.



"IPad mini è un piccolo grande iPad. Con il suo meraviglioso display da 7,9 pollici, iPad mini ha lo stesso numero di pixel del primo iPad e dell'iPad 2, perciò supporta oltre 275.000 app create appositamente per l'iPad", ha dichiarato Philip Schiller.



Le caratteristiche

IPad mini racchiude un chip A5, videocamera FaceTime HD, fotocamera iSight da 5 megapixel e wireless ultraveloce. La mini-tavoletta Apple ha uno spessore di appena 7,2 millimetri e 310 grammi di peso e supporta la tecnologia Wi-Fi 802.11n dual-band per velocità fino a 150 Mbps, con una prestazione Wi-Fi raddoppiata rispetto ai precedenti modelli di iPad. E' disponibile nei modelli Wi-Fi + Cellular pronti per le reti di tutto il mondo grazie al supporto integrato per gli standard dei network wireless ultraveloci, inclusi LTE e DC-HSDPA: ora è possibile navigare, scaricare e trasmettere in streaming contenuti ovunque ad alta velocità.



Le dimensioni della tavoletta segnano una inversione di tendenza rispetto alla filosofia di Steve Jobs, contrario a un tablet di misure ridotte.



Oltre a svelare l'attesissimo iPad mini, Apple ha annunciato anche il fratello maggiore di quarta generazione. Il nuovo iPad è dotato di display Retina da 9,7 pollici, con il nuovo chip Apple A6X. La videocamera per FaceTime diventa HD e le prestazioni wireless ultraveloci.



Sia l'iPad mini sia l'iPad di quarta generazione includono di serie iOS 6, il sistema operativo mobile più evoluto al mondo, con oltre 200 nuove funzioni. Entrambi supportano il connettore Lightning, più piccolo, intelligente e resistente del precedente connettore a 30 pin. Sono inoltre disponibili accessori con connettore Lightning per il collegamento di fotocamere, schede SD e dispositivi video VGA o HDMI.



Le attuali iPad Smart Cover e iPad Smart Case sono compatibili con l'iPad di quarta generazione, e le nuove Smart Cover in poliuretano appositamente create per l'iPad mini sono disponibili nei colori rosa, verde, azzurro, grigio chiaro, grigio scuro e rosso a 39 euro.



Si parte da 329 euro

I modelli iPad mini con Wi-Fi saranno disponibili in nero e ardesia o bianco e argento 2 novembre a un prezzo suggerito di 329 euro IVA e tasse incluse per il modello 16GB, 429 euro per il modello 32GB e 529 euro per il modello 64GB.



Anche i modelli della quarta generazione di iPad con Wi-Fi saranno disponibili venerdì 2 novembre, in bianco o nero ad un prezzo suggerito di 499 euro per il 16GB, 599 per il modello 32GB e 699 per il 64GB. iPad mini con Wi-Fi + Cellular e iPad di quarta generazione con Wi-Fi + Cellular inizieranno ad essere consegnati un paio di settimane dopo i modelli Wi-Fi. iPad mini con Wi-Fi + Cellular sarà offerto ad un prezzo suggerito di 459 euro per il modello 16GB, 559 euro per il modello 32GB e 659 euro per il 64GB. iPad di quarta generazione verrà offerto a 629 euro per il 16GB, 729 euro per il 32GB e 829 euro per il modello 64GB. Inoltre, iPad 2 e' disponibile a 399 euro per il modello 16GB Wi-Fi e a 519 euro per il modello 16GB Wi-Fi + 3G.



L'iPad non entusiasma per ora Wall Street

Il prezzo (superiore rispetto ai concorrenti Nexus e Kindle Fire) non proprio mini delude le attese del mercato, che scommettevano su 200-250 dollari: i titoli Apple chiudono in calo del 3,26%.



Il nuovo MacBook

Cook ha annunciato anche una serie di nuovo prodotti Apple, dall'aggiornamento di iBook integrato con iCloud al nuovo MacBook Pro da 13 pollici con retina display, passando per un iMac completamente nuovo. "L'iMac è il desktop più avanzato mai realizzato da Apple", ha affermato Schiller. "Con un favoloso design, un brillante display e prestazioni superiori, abbiamo migliorato ulteriormente il computer desktop all-in-one piu' amato al mondo".