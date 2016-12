iPhone 5, code interminabili agli Apple store

foto Afp Correlati Politici e vip con l'iPhone

La presentazione del nuovo modello 20:58 - Code interminabili per lo sbarco in Italia dell'iPhone 5. Conclusa la "notte bianca" organizzata dagli operatori Tim, Vodafone e Tre in molte città italiane, come già in occasione del lancio di alcuni dei precedenti modelli, anche stamattina, all'apertura degli Apple store, si sono viste file di "melafanatics" entusiasti, disposti a tutto pur di non arrivare alla cassa a esaurimento scorte avvenuto.

Come di consueto, e nonostante la crisi, si è ripetuto il rito delle code dei fan della Mela morsicata: code disciplinate, senza ressa, accolte dai dipendenti degli Apple Store in classica maglietta azzurra che "battono il cinque" alle persone in attesa.



L'iPhone 5 ha nuovo processore A6, più efficace quando si naviga in rete grazie al supporto alle reti Lte, ha una fotocamera migliore e un display più grande e luminoso, uno spessore di 7,6 millimetri rispetto al precedente che ne aveva 9,3 e pesa appena 114 grammi.



Impugnato sembra quasi vuoto. Il retro non è più interamente in vetro, ma alterna vetro ad alluminio. E' però l'iPhone più costoso di sempre. Il suo valore è di 729 euro per il modello da 16 Gb e di 949 per quello da 64 Gb.