Il bug delle mappe sull'iPhone 20:59 - Allo scoccare della mezzanotte l'iPhone 5, ultimo gioiello della Mela morsicata, sbarca anche in Italia e per l'occasione gli operatori Tlc hanno organizzato tra giovedì e venerdì una "notte bianca" in molte città italiane. Così Vodafone, Telecom e 3 Italia a partire dalle 23. 30 circa apriranno i loro punti vendita in molte città per consentire di acquistare il nuovo melafonino da mezzanotte e un minuto.

Non prima, perché le regole Apple sono ferree e prevedono, appunto, l'inizio delle vendite da venerdì 28 settembre e non prima. In particolare, Telecom Italia apre i suoi negozi in 15 città, a Genova, Napoli, Bari, Palermo, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Milano, Pescara, Roma, Salerno, Torino e Verona.



L'apertura notturna dei negozi Vodafone avviene invece in 29 città. Ma è 3 Italia che, a partire dalle 23.15, apre ben 800 punti vendita, 300 piùche in occasione del lancio del precedente 4S, in ben 460 comuni. E per l'occasione, nel 3 Store di Corso Buenos Aires a Milano, sarà testato in via sperimentale anche l'innovativo banco digitale per attivare gli smartphone attraverso un grande touch-screen a disposizione dei clienti, un prototipo che sarà disponibile in futuro in tutti i negozi 3.



Per quanto riguarda gli Apple Store, invece, bisognerà aspettare le 8 di mattina di venerdì per poter acquistare il nuovo iPhone. Ma c'è già chi, nella migliore tradizione della mela morsicata, si è già messo in fila, a 48 ore dal lancio, come testimoniano le foto che girano sui blog, davanti agli Apple Store di Bologna e di Marcianise, in Campania.



Nonostante i numeri delle vendite negli Usa e le file davanti agli Apple Store d'oltre oceano, non è possibile prevedere se davanti agli store italiani, operatori compresi, si ripeteranno le file che ci sono state in occasione dell'arrivo dell'iPhone 4 (ma non per il 4S). Per avere i primi dati sulle vendite, avvertono alla Apple, bisognerà aspettare i prossimi giorni e per i dati piu' accurati, a fine ottobre quando arriveranno le cifre della trimestrale. Un certo ottimismo comunque non manca, sull'onda del successo nei Paesi in cui è già in vendita l'iPhone 5 e in particolare i cinque milioni di esemplari venduti in appena tre giorni negli Usa.