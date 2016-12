Arriva Vicker, l'App italiana che vuole risolvere le piccole problematiche quotidiane

7 giugno 2016 17:49 Arriva Vicker, lʼApp italiana che vuole risolvere le piccole problematiche quotidiane Nata dallʼidea di due giovani vicentini, la nuova creazione mira a fornire un aiuto concreto alle incombenze di tutti i giorni: dalle pulizie di casa alle ripetizioni scolastiche

Da poco presentata al TechCrunch Disrupt di New York (un evento internazionale rivolto alle start-up in ambito tech), Vicker è una nuova App italiana gratuita che permette di cercare - nel minor tempo possibile - un lavoratore per ogni esigenza quotidiana: dalle pulizie alle ripetizioni scolastiche, dalle cure estetiche ai corsi di lingua straniera, decidendo in anticipo quanto spendere. Lavoratori, piccoli artigiani e professionisti (con o senza partita Iva) possono svolgere questi lavori in piena regola, con copertura assicurativa. Vi è altresì la possibilità di fornire feedback sul lavoratore o sull'utente che beneficia della prestazione.

Il compenso al lavoratore viene stabilito dal committente: chi paga per il servizio decide infatti quale sia l'equo compenso per quella prestazione; vi è comunque un limito minimo di 20 euro per evitare giochi al ribasso. I pagamenti avvengono tramite Paypal, con transazione autorizzata solo a lavoro concluso.

Vicker - disponibile sia per IoS che per Android - è nata dall'idea dei vincentini Matteo Cracco (29 anni) e Luca Menti (33), ed è attualmente operativa a Roma e Vicenza. "Quella di Vicker - spiegano - è per noi una grande sfida, che affrontiamo con un team di giovani professionisti di talento. La situazione in Italia non è delle più semplici, ma stiamo investendo appieno nel nostro progetto. C'è il desiderio di fare qualcosa di concreto inventando un sistema nuovo che ci aiuti a risolvere qualsiasi problema quotidiano, cosa molto difficile nelle grandi città".

L'obiettivo dichiarato dai due ragazzi è quello di "estendere il servizio entro pochi mesi nelle maggiori città della penisola e di arrivare ad essere nazionali entro fine anno, andando poi a coprire il territorio in modo sempre più capillare", puntando anche su "partnership e nuovi investimenti mirati per espandersi anche fuori dall’Italia".