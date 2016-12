Arriva la classifica dei 5 malware più diffusi nei computer italiani

Tanti sono i virus contro cui il nativo digitale si trova costretto a combattere per salvaguardare le funzioni del proprio pc. Anche i sistemi più sicuri, Apple in primis, iniziano a vacillare di fronte ai continui attacchi degli hackers informatici che, con l'utilizzo di malware (ovvero trojan per gli esperti del settore), nascosti in programmi apparentemente innocui, danneggiano gli utenti, i quali, spesso, scaricando ed eseguendo un certo programma, inconsapevolmente, installano ed eseguono anche il codice trojan nascosto. In occasione della European Cyber Security Month è stata stilata la classifica delle cinque minacce informatiche più diffuse in Italia. A vincere la medaglia d'oro è il malware Win32/TrojanDownloader.Wauchos, un trojan che si contrae principalmente aprendo allegati email infetti e che tenta di scaricare a cascata altri malware da Internet. Con il con il 4,62 % di infezioni il nostro paese registra la più alta percentuale di infezione a livello mondiale, seguito dalla Slovenia con il 2,75% e dalla Repubblica Ceca con il 2,17%.