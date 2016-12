Si sa che l'epoca moderna è sempre più frenetica. E, per problemi urgenti - soprattutto se sei un rifugiato o un migrante - arriva l'app EmergencyBnb . Fa il verso ad AirBnb, ma non propone case da affittare, bensì posti lettto su cui dormire . Creata da Arafa, un ragazzo egiziano di Washington , l'applicazione sta avendo successo e ora si punta a creare una stabile comunità di persone pronte a ospitare.



Arafa è forse la persona migliore che poteva concepire l'app: egli infatti si è trasferito negli States nel 2005 e ha vissuto grandi peripezie per trovare un alloggio. Come tutti gli inventori e creativi, prendono spunto dalla quotidianità per elaborare un qualcosa di speciale. E' ancora presto per dirlo, ma l'economia solidale e del dono sta di fatto decollando in tutto il mondo, e offre un terreno fertile per l'ulteriore diffusione dell'app.