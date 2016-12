Apple, sfida Spotify con "Music" e si lancia nell'editoria con "News"

Nessun modello nuovo questa volta ma, se possibile, la rivoluzione di Apple è ancora più grande. La società si lancia nell'editoria e nella musica in streaming. Andando, con tutto il suo peso, a infastidire big come Google, Facebook, Flipboard e Spotify.



La vera e inaspettata novità lanciata da Apple è l'applicazione "News" che sarà integrata nell'aggiornamento del sistema operativo per iPhone e iPad (iOs9) che arriverà in autunno. Si tratta di un aggregatore di notizie che raccoglie "le migliori storie dalle fonti che ami, selezionate solo per te", spiega Cupertino. Per il servizio, l'azienda guidata da Tim Cook ha stretto accordi con partner illustri come - solo per citarne alcuni - Time, Guardian, Cnn, Espn, Economist, Financial Times, Vogue, People, Vanity Fair e New York Times.



La mossa è un chiaro guanto di sfida a Facebook che ha debuttato nell'editoria con "Instant Articles" e a Spotify che si è lanciata di recente proprio nelle news. E Spotify, ma anche Google, sono nel mirino di Apple con 'Music', un servizio che ha l'ambizione di cambiare il settore a 14 anni dalla rivoluzione iTunes e iPod. "Music" nasce dalle ceneri di Beats, l'azienda comprata dal colosso californiano lo scorso anno per 3 miliardi di dollari, che ha portato in dote una libreria di canzoni in streaming e le celebri cuffie. A spiegare "Music" è salito sul palco Jimmy Iovine, uno dei creatori di Beats ma anche celebre discografico, di U2 e Bruce Springtsteen. Apple Music si compone di "decine di milioni di brani del catalogo iTunes" da ascoltare in streaming on-demand, e da una vera e propria stazione radio chiamata Beats1, che trasmette 24 ore al giorno da New York, Los Angeles e Londra.



"Music" verrà lanciato il 30 giugno in 100 paesi ed è solo a pagamento: costa 9.99 dollari al mese, 14.99 al mese il pacchetto per la famiglia. In linea con i rivali. E' possibile provarlo per tre mesi gratuitamente. L'altra grande novità di "Music" è la disponibilità anche su Windows di Microsoft e Android di Google.