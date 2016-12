Apple, rumors: nuovi iPhone presentati il 7 settembre In autunno arriva il Pc: obiettivo risollevare le vendite

7 settembre: questa è la data in cui - si rumoreggia - Apple potrebbe svelare i nuovi iPhone7 in un evento ancora ignoto. A diffondere l'indiscrezione è l'americana Bloomberg, agenzia di stampa di livello internazionale, che cita fonti anonime. Si diffondono per ora in Rete le possibili novità introdotte dall'azienda di Cupertino: dal tasto "Home" rinnovato, alla mancanza del jack audio. Grande attesa anche per il chip dell'iPhone alcune foto dell'oggetto sono trapelate online, e - stando ad esperti e appassionati - potrebbero essere vere.