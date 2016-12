Apple rivede progetto "auto senza guidatore": decine di licenziamenti

La Apple starebbe ripensando il progetto per realizzare un'auto senza guidatore e fare concorrenza alla Google Car. Lo rivela il New York Times, secondo cui Cupertino avrebbe già tagliato parti dell'ambizioso programma e licenziato decine di dipendenti che vi lavoravano. Sarebbe la conferma, spiega il Nyt, delle difficoltà incontrate da Apple negli ultimi due anni nel far progredire l'ambizioso progetto, nonostante l'aumento delle risorse.

In particolare, sempre secondo il New York Times, sarebbe stata un'inversione di rotta a far scattare i licenziamenti: la Apple anziché sviluppare da sé la vettura senza pilota, si starebbe concentrando sul software, per poi cercare accordi con le case automobilistiche.



Sarebbe almeno da un paio d'anni che la società sta pensando alla concorrente della Google Car, ma il progetto, denominato "Titan", non è mai stata ufficializzato.