Apple presenta i nuovi iPad: l'Air 2 è il tablet più sottile al mondo

21:47 - "E' il tablet più sottile del mondo". Con queste parole Tim Cook ha presentato la nuova creazione di Apple, l'iPad Air 2 che arriverà in Italia già nella prossima settimana. Misura appena 6,1 mm ed è del 18% più sottile del modello precedente. Ma all'evento di Cupertino è stato annunciato anche il nuovo iMac da 27 pollici, con lo schermo Retina 5K a 14,7 milioni di pixel. Breve apparizione sul palco anche del nuovo iPad Mini 3.

L'iPad Air 2 ha nuovi sensori e 3 miliardi di transistor. La CPU è del 40% più veloce della precedente: il microprocessore A8X è una versione aggiornata dell'iPhone 6. Graficamente è 180 volte più potente dell'iPad 1 e ha il lettore di impronte digitali. Punto di forza del tablet è il display, che riflette ancora meno del primo modello, il 56%, e meno di ogni altro concorrente, specifica Apple nella presentazione di Cupertino. La camera posteriore è da 8mp e permette la realizzazione di video in Full HD, con un'apertura dell'obiettivo fino a f2,4. Più luminosa anche la camera frontale, con un'apertura fino a f2,2. La connessione WiFi è 2,8 volte più veloce dell'Air precedente, con 866 Mbps, mentre quella LTE nel modello "celluare", può raggiungere i 15 Mbps.



C'è anche l'iPad Mini 3 - Breve apparizione sul palco di Cupertino anche del nuovo iPad Mini 3, che secondo alcuni potrebbe risentire dell'arrivo sul mercato dell'iPhone 6 Plus, che è di fatto un phablet. Il Mini 3 ha un nuovo retina display, una fotocamera posteriore da 5 megapixel capace di registrare video in HD, FaceTime in HD e il riconoscimento di impronte digitali.



Display Retina sui nuovi iMac - Apple porta il display Retina anche sui nuovi iMac da 27 pollici. Con 14,7 milioni di pixel e una risoluzione di 5120x2880, il display Retina 5k che la Mela ha presentato oggi ha sette volte più pixel di un video HD. E se il design dei nuovi iMac è praticamente lo stesso del modello precedente, Cupertino ha lavorato sulla sottigliezza, raggiungendo uno spessore di soli 5 millimetri.



Chiude l'evento il nuovo Mac Mini - Completa la nuova linea il nuovo Mac Mini, con un nuovo processore di quarta generazione, scheda grafica Intel Iris e due porte Thunderbolt. "E' la linea di prodotti più forte mai messa in campo da Apple", ha detto Cook sul palco a chiusura dell'evento, aggiungendo: "sono prodotti incredibili per lavorare individualmente ma sono anche concepiti per lavorare insieme. Questa è la nostra visione personale della tecnologia. E abbiamo appena cominciato. Presto la vedrete anche al vostro polso", ha concluso, mostrando un nuovo Apple Watch.



In Italia già dalla prossima settimana - I nuovi prodotti usciranno in Italia la prossima settimana, ma saranno in pre-ordine già da venerdì. Per il nostro Paese i prezzi di lancio dell'iPad Air 2, la novità più attesa, partono da 499 euro per il modello Wi-Fi da 16GB, 599 euro per 64GB di memoria e 699 euro per il modello da 128GB. Rispettivamente 619 euro, 719 euro e 819 euro sono invece i prezzi per i modelli LTE. Ci vorranno invece 2.629 euro (contro 2.499 dollari negli Usa) per portare a casa il nuovo iMac da 27 pollici, con lo schermo Retina 5K a 14,7 milioni di pixel. I prezzi di lancio italiani sono comunque tutti più bassi rispetto ai modelli precedenti.